Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике
Киев • УНН
Портрет Доры Маар кисти Пикассо, найденный в 1960-х годах на Капри, оценивается в 6 млн евро. Владелец не знал о ценности картины, пока сын не узнал стиль художника в 2000-х годах.
Портрет, найденный в 1960-х годах торговцем секонд-хендом на юге Италии, сегодня оценивается в 6 миллионов евро.
Пишет УНН с ссылкой на Euronews, Guardian и Il Giorno.
Детали
В 1962 году, освобождая подвал виллы на Капри, мужчина нашел свернутое в рулон полотно с изображением растрепанного лица женщины. Хотя подпись «Пикассо» была четко видна в верхнем левом углу, имя ничего не говорило Луиджи Ло Россо, которому тогда было 24 года, и он решил забрать картину домой, где повесил на стену в дешевой рамке. В какой-то момент семья даже подумывала избавиться от картины
Лишь в начале 2000-х годов старший сын Ло Россо указал родителям на сильное сходство картины, висящей в гостиной, с работами Пикассо, описанными в его школьных учебниках, и предположил, что в доме может быть оригинал.
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В понедельник газета Il Giorno сообщила об удостоверении подлинности подписи испанского художника Пабло Пикассо на картине, которую тот посвятил французскому фотографу и поэтессе Доре Маар, с которой Пикассо связывали романтические отношения в 1930-х и 1940-х годах. Портрет назывался «Buste de Femme Dora Maar» (Бюст де Фем (Дора Маар).
«После того, как все остальные исследования картины были завершены, мне было поручено изучить подпись. Нет сомнений», - рассказала Чинция Альтьери, графолог и представитель научного комитета Фонда Аркадия газете Guardian.
Справка
Пикассо часто посещал остров Капри на юге Италии; говорят, что картина Ло Россо была создана между 1930 и 1936 годами.
Важное примечание: существует почти идентичная картина «Бюст де Фем (Дора Маар)».
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