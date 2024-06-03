Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату
Киев • УНН
В древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили редкую ритуальную комнату, выкрашенную в синий цвет. На ее стенах фрески, изображающие женские фигуры и символизирующие греческих богинь времен года.
Археологи обнаружили окрашенную в голубой цвет религиозную ритуальную комнату в центре захороненного в 79 году нашей эры под многометровым слоем пепла римского города Помпеи в Италии.
После того, как в 1990-е гг. был введен режим ЧС, в 1990-е гг. был введен режим ЧС .
В Италии, во время раскопок в древнеримском городе Помпеи обнаружили комнату, покрытую яркими голубыми оттенками. В этой комнате, как указывается, стены образуют фон для хореографии женских фигур, окутанных аурой мифа.
Справка
Вот что рассказывают археологи: найденное исследователями пространство с голубыми стенами в Помпеях, - это место для ритуальных церемоний и хранения священных предметов.
По словам исследователей, синий цвет редко встречается на фресках Помпеи; он использовался только для очень декоративных пространств. Это говорит о том, что выставленное пространство имело большое значение.
Детали
Сакрарий расположен в южной части большого domus, в котором обнаружено несколько помещений, декорированных в стилях II и III. Этот комплекс включает термальный квартал, раскопки которого еще продолжаются, и большой зал с видом на центральный двор.
Фигуры, обнаруженные в Голубой комнате, фланкируют ниши в центре и изображают в боковых нишах четыре времени года. На центральной стене-аллегории сельского хозяйства и скотоводства, на что указывают атрибуты плуга и короткой палки, которую использовали пастухи и охотники
На окрашенных синим цветом стенах изображены женские фигуры, держащие различные предметы. Согласно объявлению, они должны символизировать так называемых Хорен, богинь времен года в греческой мифологии.
Исследователи объясняют, что сакрарий не был пространством для исключительно религиозного использования; перед извержением Везувия помещение было превращено в склад амфор.
Дополнение
Археологи продолжают сталкиваться с впечатляющими находками в римском городе у подножия Везувия. В 79 году пепел, грязь и лава покрыли древний город после нескольких извержений вулкана.
Помпеи были заново открыты в 18 веке. Сохранившиеся останки дают непревзойденное представление о жизни того времени.
Напомним
Археологи обнаружили редкие и подробные фрески с изображением греческой мифологии и римской культуры в банкетном зале в древнем городе Помпеи. Находки открывают захватывающее окно в жизнь более 2000 лет назад.
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