Археологи обнаружили окрашенную в голубой цвет религиозную ритуальную комнату в центре захороненного в 79 году нашей эры под многометровым слоем пепла римского города Помпеи в Италии.

После того, как в 1990-е гг. был введен режим ЧС, в 1990-е гг. был введен режим ЧС .

В Италии, во время раскопок в древнеримском городе Помпеи обнаружили комнату, покрытую яркими голубыми оттенками. В этой комнате, как указывается, стены образуют фон для хореографии женских фигур, окутанных аурой мифа.

Справка

Вот что рассказывают археологи: найденное исследователями пространство с голубыми стенами в Помпеях, - это место для ритуальных церемоний и хранения священных предметов.

По словам исследователей, синий цвет редко встречается на фресках Помпеи; он использовался только для очень декоративных пространств. Это говорит о том, что выставленное пространство имело большое значение.

Детали

Сакрарий расположен в южной части большого domus, в котором обнаружено несколько помещений, декорированных в стилях II и III. Этот комплекс включает термальный квартал, раскопки которого еще продолжаются, и большой зал с видом на центральный двор.

Фигуры, обнаруженные в Голубой комнате, фланкируют ниши в центре и изображают в боковых нишах четыре времени года. На центральной стене-аллегории сельского хозяйства и скотоводства, на что указывают атрибуты плуга и короткой палки, которую использовали пастухи и охотники - рассказывают исследователи.

На окрашенных синим цветом стенах изображены женские фигуры, держащие различные предметы. Согласно объявлению, они должны символизировать так называемых Хорен, богинь времен года в греческой мифологии.

Исследователи объясняют, что сакрарий не был пространством для исключительно религиозного использования; перед извержением Везувия помещение было превращено в склад амфор.

Дополнение

Археологи продолжают сталкиваться с впечатляющими находками в римском городе у подножия Везувия. В 79 году пепел, грязь и лава покрыли древний город после нескольких извержений вулкана.

Помпеи были заново открыты в 18 веке. Сохранившиеся останки дают непревзойденное представление о жизни того времени.

Напомним

Археологи обнаружили редкие и подробные фрески с изображением греческой мифологии и римской культуры в банкетном зале в древнем городе Помпеи. Находки открывают захватывающее окно в жизнь более 2000 лет назад.