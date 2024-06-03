Нові сюрпризи на руїнах Помпеїв: в центрі стародавнього міста виявили рідкісну блакитну кімнату

Археологи виявили пофарбовану в блакитний колір релігійну ритуальну кімнату в центрі, похованого у 79 році нашої ери під багатометровим шаром попелу, римського міста Помпеї в Італії.

Про це пише УНН із посиланням на Il Messaggero.

В Італії, під час розкопок у давньоримському місті Помпеї виявили кімнату, що вкрита яскравими блакитними відтінками. У цій кімнаті, як вказується, "стіни утворюють тло для хореографії жіночих фігур, оповитих аурою міфу".

Довідка

Ось що розповідають археологи: знайдений дослідниками простір (cакрарій) з блакитними стінами в Помпеях, - це місце для ритуальних церемоній та зберігання священних предметів.

За словами дослідників, синій колір рідко зустрічається на фресках Помпеї; його використовували лише для дуже декоративних приміщень. Це говорить про те, що експонований простір мав велике значення.

Деталі

Сакрарій розташований у південній частині великого domus (тип міського будинку в Стародавньому Римі - ред.), в якому також виявлено кілька декорованих приміщень. Цей комплекс включає термальний квартал, розкопки якого ще тривають, і велику залу з видом на центральне подвір'я.

Фігури, виявлені в блакитній кімнаті, фланкують ніші в центрі і зображують в бічних нішах чотири пори року. На центральній стіні - алегорії сільського господарства і скотарства, на що вказують атрибути плуга і короткої палиці, яку використовували пастухи і мисливці - розповідають дослідники.

На пофарбованих синім кольором стінах зображені жіночі фігури, що тримають різні предмети. Згідно з оголошенням, вони повинні символізувати так званих Ори, богинь пір року в грецькій міфології.

Дослідники пояснюють, що сакрарій не був простором для виключно релігійного використання; перед виверженням Везувію приміщення було перетворено на склад амфор.

Доповнення

Археологи продовжують натрапляти на вражаючі знахідки в римському місті біля підніжжя Везувію. У 79 році попіл, бруд і лава накрили стародавнє місто після кількох вивержень вулкану.

Помпеї були заново відкриті у 18 столітті. Збережені залишки дають неперевершене уявлення про життя того часу.

Нагадаємо

Археологи виявили рідкісні та детальні фрески із зображенням грецької міфології та римської культури в бенкетній залі в стародавньому місті Помпеї. Знахідки відкривають захоплююче вікно в життя понад 2 000 років тому.