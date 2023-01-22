Картина, которую нашли в сарае фермы, оказалась редкостным произведением искусства

Детали

В северном штате Нью-Йорка, в сарае фермы нашли картину, которая оказалась ценным произведением искусства. Работа была идентифицирована как этюд знаменитого художника Антониса ван Дейка, которая датируется 17 веком.

Вскоре эскиз Святого Иеронима Антониса ван Дейка хотят выставить на аукцион Sotheby's. Ожидается, что картина будет продана по цене от 2 до 3 миллионов долларов.

Дополнение

Антонис ван Дейк — фламандский живописец. Художник был самым известным придворным живописцем в Англии. Ван Дейк известный мастер аристократического и интимного портрета, часто рисовал членов королевской семьи, автор произведений на библейские и мифологические темы, мастер графики и гравюры.

Напомним

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