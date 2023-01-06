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Королева Данії не буде покровителькою книжкової премії Андерсена через росіянку в журі

Київ • УНН

 • 627552 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Королева Данії Маргрете II не буде покровителем дитячої книжкової премії імені Ганса Андерсена після суперечки про призначення головою журі премії академіка російської академії мистецтв Анастасії Архіпової. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Данії.

Королева Данії не буде покровителькою книжкової премії Андерсена через росіянку в журі

Цитата

"Королева Маргрете вирішила відмовитися від участі у премії. Нагорода також була видалена зі списку закордонних патронажів королеви на сайті Королівського палацу", - йдеться в повідомленні.

Так, у вересні, через шість місяців після вторгнення росії в Україну, російського ілюстратора та професора мистецтв Анастасію Архіпову було обрано головою журі на Всесвітньому конгресі Міжнародної ради з дитячої книги.

Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва входять до країн, де місцеві відділення марно намагалися домогтися відставки голови журі.

Архіпова входить у правління Московської асоціації художників (МОСГ), асоціації, яка нині дуже активно пропагує війну.

Премія імені Ганса Крістіана Андерсена — міжнародна премія, яку вручають за видатний внесок у дитячу літературу найкращим письменникам та художникам-ілюстраторам дитячої книги. Лауреатів оголошують раз на два роки.

Доповнення

Уряд і парламентські партії Данії ухвалили рішення про виділення 300 мільйонів датських крон (близько 43 млн доларів) для закупівлі додаткової зброї для України.

Зеленський обговорив із прем'єром Данії оборонні потреби України на фоні загроз з боку росії.

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