Королева Данії не буде покровителькою книжкової премії Андерсена через росіянку в журі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Королева Данії Маргрете II не буде покровителем дитячої книжкової премії імені Ганса Андерсена після суперечки про призначення головою журі премії академіка російської академії мистецтв Анастасії Архіпової. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Данії.
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"Королева Маргрете вирішила відмовитися від участі у премії. Нагорода також була видалена зі списку закордонних патронажів королеви на сайті Королівського палацу", - йдеться в повідомленні.
Так, у вересні, через шість місяців після вторгнення росії в Україну, російського ілюстратора та професора мистецтв Анастасію Архіпову було обрано головою журі на Всесвітньому конгресі Міжнародної ради з дитячої книги.
Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва входять до країн, де місцеві відділення марно намагалися домогтися відставки голови журі.
Архіпова входить у правління Московської асоціації художників (МОСГ), асоціації, яка нині дуже активно пропагує війну.
Премія імені Ганса Крістіана Андерсена — міжнародна премія, яку вручають за видатний внесок у дитячу літературу найкращим письменникам та художникам-ілюстраторам дитячої книги. Лауреатів оголошують раз на два роки.
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