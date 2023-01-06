Королева Дании не будет покровительницей книжной премии Андерсена из-за россиянки в жюри
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Королева Дании Маргрете II не будет покровителем детской книжной премии имени Ганса Андерсена после спора о назначении председателем жюри премии академика российской академии искусств Анастасии Архиповой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Дании.
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«Королева Маргрете решила отказаться от участия в премии. Награда также была удалена из списка зарубежных патронажей королевы на сайте Королевского дворца», - говориться в сообщении.
Так, в сентябре, через шесть месяцев после вторжения россии в Украину, российский иллюстратор и профессор искусств Анастасия Архипова была избрана председателем жюри на Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге.
Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония, Латвия и Литва входят в число стран, где местные отделения тщетно пытались добиться отставки председателя жюри.
Архипова входит в правление Московской ассоциации художников (МОСХ), ассоциации, которая в настоящее время очень активно пропагандирует войну.
Премия имени Ганса Кристиана Андерсена — международная премия, которую вручают за выдающийся вклад в детскую литературу лучшим писателям и художникам-иллюстраторам детской книги. Лауреатов объявляют раз в два года.
Дополнение
Правительство и парламентские партии Дании приняли решение о выделении 300 миллионов датских крон (около 43 млн долларов США) для закупки дополнительного оружия для Украины.
Зеленский обсудил с премьером Дании оборонные потребности Украины на фоне угроз со стороны рф.