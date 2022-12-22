Дания выделит 43 млн долларов на закупку оружия для Украины

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“Борьба Украины за свободу — это тоже наша. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон. Правительство и в дальнейшем будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам”, — подчеркнул министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Отмечается, что средства будут выделены из бюджета министерства обороны и будут переданы Международному фонду для Украины, возглавляемому Великобританией.

Напомним

МИД Дании предоставил Николаеву 50 очистных систем обратного осмоса. Первые очистные системы уже установлены по городу.