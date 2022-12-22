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Дания выделит 43 млн долларов на закупку оружия для Украины

Дания выделит 43 млн долларов на закупку оружия для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Правительство и парламентские партии Дании приняли решение о выделении 300 миллионов датских крон (около 43 млн долларов США) для закупки дополнительного оружия для Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Дании, передает УНН.

Цитата

“Борьба Украины за свободу — это тоже наша. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон. Правительство и в дальнейшем будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам”, — подчеркнул министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Отмечается, что средства будут выделены из бюджета министерства обороны и будут переданы Международному фонду для Украины, возглавляемому Великобританией.

Напомним 

МИД Дании предоставил Николаеву 50 очистных систем обратного осмоса. Первые очистные системы уже установлены по городу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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