Дания выделит 43 млн долларов на закупку оружия для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Правительство и парламентские партии Дании приняли решение о выделении 300 миллионов датских крон (около 43 млн долларов США) для закупки дополнительного оружия для Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Дании, передает УНН.
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“Борьба Украины за свободу — это тоже наша. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон. Правительство и в дальнейшем будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам”, — подчеркнул министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.
Отмечается, что средства будут выделены из бюджета министерства обороны и будут переданы Международному фонду для Украины, возглавляемому Великобританией.
Напомним
МИД Дании предоставил Николаеву 50 очистных систем обратного осмоса. Первые очистные системы уже установлены по городу.