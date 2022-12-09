Данія передала Миколаєву 50 систем очищення води
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. МЗС Данії надало Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу. Перші очисні системи вже встановлені по місту. Про це повідомило посольство Данії в Україні, передає УНН.
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“Міністерство закордонних справ Данії допомагає Миколаєву відновити водопостачання. Загалом, данський уряд надав 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців”, - зазначило відомство.
Посольство також повідомило, що перші очисні системи вже доставлені та встановлені по місту, вони подаватимуть не лише питну воду, а й чисту воду для центрального опалення.
“Цю підтримку спільно здійснили Міністерство закордонних справ Данії, Данська рада у справах біженців/DRC та Миколаївська міська рада. Подальша допомога з Данії для підготовки на зиму вже в дорозі”, - йдеться в повідомленні.