Дания передала Николаеву 50 систем очистки воды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. МИД Дании предоставил Николаеву 50 очистных систем обратного осмоса. Первые очистные системы уже установлены по городу. Об этом сообщило посольство Дании в Украине, передает УНН.
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“Министерство иностранных дел Дании помогает Николаеву возобновить водоснабжение. В общем, датское правительство предоставило 50 очистных систем обратного осмоса через партнерскую организацию - Датский совет по вопросам беженцев”, - отметило ведомство.
Посольство также сообщило, что первые очистные системы уже доставлены и установлены по городу, они будут подавать не только питьевую воду, но и чистую воду для центрального отопления.
“Эту поддержку совместно оказали Министерство иностранных дел Дании, Датский совет по делам беженцев/DRC и Николаевский городской совет. Дальнейшая помощь из Дании для подготовки на зиму уже в пути”, - говорится в сообщении.