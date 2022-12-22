Данія виділить 43 млн доларів на закупівлю зброї для України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Уряд та парламентські партії Данії ухвалили рішення про виділення 300 мільйонів данських крон (майже 43 млн доларів США) для закупівлі додаткової зброї для України. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії, передає УНН.
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“Боротьба України за свободу — це також наша. Саме тому уряд разом з партіями у парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн датських крон. Уряд і надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям”, — наголосив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.
Зазначається, що кошти будуть виділені з бюджету міністерства оборони та будуть передані Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.
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