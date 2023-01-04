Зеленский обсудил с премьером Дании оборонные потребности Украины на фоне угроз со стороны рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого обсудил оборонные потребности Украины на фоне вызовов и угроз со стороны россии. Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях, передает УНН.
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“Обсудил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен оборонные потребности Украины на фоне вызовов и угроз со стороны россии. Подробно ознакомил с ситуацией на фронте. Скоординировали дальнейшие шаги для укрепления партнерства наших государств”, – сообщил глава государства.
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За прошедшие сутки Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии финансовую помощь Украине.
Также Глава государства поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Собеседники "согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году".