Зеленский обсудил с премьером Дании оборонные потребности Украины на фоне угроз со стороны рф

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“Обсудил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен оборонные потребности Украины на фоне вызовов и угроз со стороны россии. Подробно ознакомил с ситуацией на фронте. Скоординировали дальнейшие шаги для укрепления партнерства наших государств”, – сообщил глава государства.

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За прошедшие сутки Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии финансовую помощь Украине.

Также Глава государства поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Собеседники "согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году".