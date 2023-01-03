Активізують зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч: Зеленський поговорив із прем’єром Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Співрозмовники "погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч", передає УНН.
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"Обговорили подальше оборонне співробітництво із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Уже маємо для цього конкретні рішення", - написав Зеленський у Telegram.
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