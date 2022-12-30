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Велика Британія передала Україні металошукачі та обладнання для розмінування

Велика Британія передала Україні металошукачі та обладнання для розмінування

Київ • УНН

 • 281543 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. В уряді Великої Британії повідомили про передачу Україні металодетекторів і комплектів для знешкодження бомб, інформує УНН.

Цитата

«Велика Британія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти розмінувати поля та зробити безпечними відвойовані території, цивільні будинки та інфраструктуру», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ці поставки є останніми в безперервних поставках для підтримки, яку Велика Британія надає Україні протягом 2022 року та яка продовжиться у 2023 році.

У британському уряді повідомили, що VALLON може допомогти українським військам пробити мінні поля та розчистити безпечні маршрути на дорогах і стежках. Це також може допомогти гарантувати, що цивільна інфраструктура та будинки будуть очищені від вибухонебезпечних речовин, що дозволить людям безпечно повернутися до своїх домівок.

«Тим часом комплекти для знешкодження бомби призначені для знешкодження підривника від нерозірваних російських бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв. Це обладнання для боротьби з вибуховими боєприпасами є одним із найновіших у широкому спектрі обладнання, яке Велика Британія передала Україні для підтримки її боротьби з незаконним вторгненням росії», - додають у відомстві.

Доповнення

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія виділить 2,3 мільярда фунтів (2,77 мільярда доларів) допомоги Україні у 2023 році, додавши, що частина цієї допомоги буде невійськовою та гуманітарною. 

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