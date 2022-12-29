Велика Британія оголосила про допомогу Україні у розмірі 2,7 мільярда доларів на 2023 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр оборони Бен Воллес заявив у четвер, що Велика Британія виділить 2,3 мільярда фунтів (2,77 мільярда доларів) допомоги Україні у 2023 році, додавши, що частина цієї допомоги буде невійськовою та гуманітарною, інформує УНН посилаючись на Reuters.
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"З 2023 фінансового року ми вкладемо ще 2,3 мільярди фунтів стерлінгів", - сказав Воллес журналістам, коли його запитали про британську допомогу Україні.
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Велика Британія пообіцяла наступного року поставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів, а також відправити реактивні системи залпового вогню.
"Зі свого боку у Великій Британії ми пообіцяли 2,3 мільярда фунтів стерлінгів допомоги, яку ми надамо наступного року, і я дуже сподіваюся і закликаю інших зробити все можливе і продовжувати потужну підтримку", - заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.