Велика Британія оголосила про допомогу Україні у розмірі 2,7 мільярда доларів на 2023 рік

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"З 2023 фінансового року ми вкладемо ще 2,3 мільярди фунтів стерлінгів", - сказав Воллес журналістам, коли його запитали про британську допомогу Україні.

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Велика Британія пообіцяла наступного року поставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів, а також відправити реактивні системи залпового вогню.

"Зі свого боку у Великій Британії ми пообіцяли 2,3 мільярда фунтів стерлінгів допомоги, яку ми надамо наступного року, і я дуже сподіваюся і закликаю інших зробити все можливе і продовжувати потужну підтримку", - заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.