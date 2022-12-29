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Великобритания объявила о помощи Украине в размере 2,7 миллиарда долларов на 2023 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр обороны Бен Уоллес заявил в четверг, что Великобритания выделит 2,3 миллиарда фунтов (2,77 миллиарда долларов) помощи Украине в 2023 году, добавив, что часть этой помощи будет невоенной и гуманитарной, информирует УНН ссылаясь на Reuters.

Цитата

"С 2023 финансового года мы вложим еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов", - сказал Уоллес журналистам, когда его спросили о британской помощи Украине.

Ранее

Великобритания пообещала в следующем году поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, а также отправить реактивные системы залпового огня.

"Со своей стороны в Великобритании мы пообещали 2,3 миллиарда фунтов стерлингов помощи, которую мы предоставим в следующем году, и я очень надеюсь и призываю других сделать все возможное и продолжать мощную поддержку", - заявил премьер-министр Риши Сунак.

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