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Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования

Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В правительстве Великобритании сообщили о передаче Украине металлодетекторов и комплектов для обезвреживания бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское правительство.

Цитата

«Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь разминировать поля и сделать безопасными отвоеванные территории, гражданские дома и инфраструктуру», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эти поставки являются последними в непрерывных поставках для поддержки, которую Великобритания оказывает Украине в течение 2022 года и которая продлится в 2023 году.

В британском правительстве сообщается, что VALLON может помочь украинским войскам пробить минные поля и расчистить безопасные маршруты по дорогам и тропам. Это также может помочь гарантировать, что гражданская инфраструктура и дома будут очищены от взрывоопасных веществ, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома.

«Между тем комплекты для обезвреживания бомбы предназначены для обезвреживания взрывателя от неразорванных российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Это оборудование для борьбы со взрывчатыми боеприпасами является одним из новейших в широком спектре оборудования, которое Великобритания передала Украине для поддержки ее борьбы с незаконным вторжением россии», - добавляют в ведомстве.

Дополнение

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания выделит 2,3 миллиарда фунтов (2,77 миллиарда долларов) помощи Украине в 2023 году, добавив, что часть этой помощи будет невоенной и гуманитарной. 

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