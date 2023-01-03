Активизируют усилия для приближения победы уже в этом году: Зеленский поговорил с премьером Великобритании

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"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", - написал Зеленский в Telegram.

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Ранее

В правительстве Великобритании сообщили о передаче Украине металлодетекторов и комплектов для обезвреживания бомб.