Зеленський обговорив з прем’єром Данії оборонні потреби України на тлі загроз з боку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, в ході якої обговорив оборонні потреби України на тлі викликів та загроз з боку росії. Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.
Цитата
“Обговорив з Прем‘єр-міністром Данії Метте Фредеріксен оборонні потреби України на тлі викликів і загроз з боку росії. Детально ознайомив із ситуацією на фронті. Скоординували подальші кроки задля зміцнення партнерства наших держав”, – повідомив голова Держави.
Доповнення
Минулої доби Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії фінансову допомогу Україні.
Також Голова Держави поговорив прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Співрозмовники "погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч".