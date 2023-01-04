Зеленський обговорив з прем’єром Данії оборонні потреби України на тлі загроз з боку рф

Цитата

“Обговорив з Прем‘єр-міністром Данії Метте Фредеріксен оборонні потреби України на тлі викликів і загроз з боку росії. Детально ознайомив із ситуацією на фронті. Скоординували подальші кроки задля зміцнення партнерства наших держав”, – повідомив голова Держави.

Доповнення

Минулої доби Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії фінансову допомогу Україні.

Також Голова Держави поговорив прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Співрозмовники "погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч".