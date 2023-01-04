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Зеленський обговорив з прем’єром Данії оборонні потреби України на тлі загроз з боку рф

Київ • УНН

 • 503747 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, в ході якої обговорив оборонні потреби України на тлі викликів та загроз з боку росії. Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.

Зеленський обговорив з прем’єром Данії оборонні потреби України на тлі загроз з боку рф

Цитата

“Обговорив з Прем‘єр-міністром Данії Метте Фредеріксен оборонні потреби України на тлі викликів і загроз з боку росії. Детально ознайомив із ситуацією на фронті. Скоординували подальші кроки задля зміцнення партнерства наших держав”, – повідомив голова Держави.

Доповнення

Минулої доби Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії фінансову допомогу Україні.

Також Голова Держави поговорив прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Співрозмовники "погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч".

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