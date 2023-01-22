Картина, яку знайшли у сараї ферми, виявилася рідкісним витвором мистецтва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Картина, яку знайшли в сараї ферми у північному штаті Нью-Йорку, виявилася рідкісним витвором мистецтва, передає УНН з посиланням на Insider.
Деталі
У північному штаті Нью-Йорку в сараї ферми знайшли картину, яка виявилась коштовним витвором мистецтва. Робота була ідентифікована як етюд знаменитого художника Антоніса ван Дейка, яка датується 17 століттям.
Незабаром ескіз Святого Ієроніма Антоніса ван Дейка хочуть виставити на аукціон Sotheby's. Очікується, що картину буде продано за ціною від 2 до 3 мільйонів доларів.
Доповнення
Антоніс ван Дейк — фламандський живописець. Художник був найвідомішим придворним живописцем в Англії. Ван Дейк відомий майстер аристократичного й інтимного портрета, часто малював членів королівської родини, автор творів з біблейських і міфологічних тем, майстер графіки та гравюри.
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