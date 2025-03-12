В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Великобритании найдена картина XVI века "Мадонна с младенцем" Антонио Соларио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Эта картина была приобретена в 1872 Городским музеем в Беллуно, Италия, и находилась там до момента ее кражи в 1973 году. Как оказалось, одно из самых разыскиваемых полотен находится во владении британки Барбары Де Дожи, которая утверждает, что ее бывший муж, барон Де Дожа, купил картину в 1973 году.

По словам Кристофера Маринелло, адвоката, специализирующегося на возвращении похищенных произведений искусства, картина остается в базе данных Интерпола. Маринелло пообещал вернуть картину в Беллуно.

У меня есть родственные связи с этим регионом, и я решил, что внесу свой вклад в ее возвращение - сказал адвокат.

Ранее компания Маринелло Art Recovery International помогла найти работы таких художников, как Анри Матисс и Генри Мур, и вернуть их законным владельцам. Но в этом поиске он пока разочарован. Маринелло утверждает, что вдова барона отказывается возвращать картину, несмотря на то, что сказала ему, что "она ей никогда не нравилась".

Она ее не вешает - она напоминает ей о бывшем муже - рассказал адвокат.

Некоторые картины Соларио, который работал по всей Италии в начале XVI века, были проданы на аукционах за несколько сотен тысяч долларов. По словам Маринелло, "Мадонна с младенцем", вероятно, стоит около 128 000 долларов.

"Это не Рембрандт, но он (Соларио - ред.) имеет ценность, превышающую его денежную стоимость. Соларио был из этого региона, поэтому он очень важен для жителей Беллуно", - сказал Маринелло.

Напомним

Недавно частный детектив и журнал по искусству помогли раскрыть дело о фламандском шедевре, который, вероятно, украли агенты секретных служб. Речь идет о картине Брейгеля, украденной из Польши в 1974 году. Произведение искусства нашли в местном голландском музее.

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