Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине

Портрет итальянского мастера, который был похищен нацистами у еврейского торговца произведениями искусства в Амстердаме более 80 лет назад, случайно обнаружили на сайте риелтора, рекламировавшего продажу дома в Аргентине. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Как пишет издание, речь идет о картине "Портрет дамы (графиня Коллеони)" кисти художника позднего барокко Джузеппе Гисланди, также известного как Фра Гальгарио.

Голландская газета AD сообщила, что ей удалось найти работу, которая фигурирует в базе данных утраченных произведений искусства и указана Министерством культуры Нидерландов как "невозвращенная" после Второй мировой войны - говорится в сообщении The Guardian.

Отмечается, что "Портрет дамы" принадлежал Жаку Гудстиккеру, ведущему голландскому торговцу произведениями искусства. Он бежал из Нидерландов в середине мая 1940 года, спасаясь от нацистов, но погиб, упав в трюме судна, на котором его перевозили в безопасное место, и сломав шею.

Позже вся коллекция Гоудстиккера, насчитывающая более 1100 произведений искусства, была выкуплена в ходе принудительной распродажи за малую часть ее истинной стоимости рейхсмаршалом Германом Герингом.

После Второй мировой войны некоторые работы были возвращены в Германию и экспонировались в составе голландской национальной коллекции в Рейксмузеуме, прежде чем 202 из них были возвращены единственной выжившей наследнице торговца, его невестке Марий фон Сахер, в 2006 году.

"Портрета женщины" среди них не было. Издание AD сообщило, что обнаружило документы времен войны, свидетельствующие о том, что эта картина была одной из двух, принадлежавших Фридриху Кадгиену, нацистскому чиновнику, офицеру СС и старшему помощнику Геринга, который бежал в Швейцарию в 1945 году.

По словам исследователей Службы культурного наследия правительства Нидерландов, Аннелис Кул и Перри Шриер, "нет оснований думать", что это копия, добавив, что подтвердить это может только экспертиза самой картины.

