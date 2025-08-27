Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине

$41.430.15
26 августа, 17:12
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Израиль раскрыл причину военной атаки на больницу Насер в Газе: была обнаружена камера ХАМАС26 августа, 17:20
США предлагают воздушную и разведывательную поддержку послевоенным силам в Украине – FT26 августа, 17:32
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo26 августа, 20:53
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине01:39
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине

Картина итальянского мастера, похищенная нацистами более 80 лет назад, случайно обнаружена на сайте риелтора в Аргентине. «Портрет дамы» кисти Джузеппе Гисланди принадлежал еврейскому торговцу Жаку Гудстиккеру.

Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине

Портрет итальянского мастера, который был похищен нацистами у еврейского торговца произведениями искусства в Амстердаме более 80 лет назад, случайно обнаружили на сайте риелтора, рекламировавшего продажу дома в Аргентине. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, речь идет о картине "Портрет дамы (графиня Коллеони)" кисти художника позднего барокко Джузеппе Гисланди, также известного как Фра Гальгарио. 

Голландская газета AD сообщила, что ей удалось найти работу, которая фигурирует в базе данных утраченных произведений искусства и указана Министерством культуры Нидерландов как "невозвращенная" после Второй мировой войны

- говорится в сообщении The Guardian.

Отмечается, что "Портрет дамы" принадлежал Жаку Гудстиккеру, ведущему голландскому торговцу произведениями искусства. Он бежал из Нидерландов в середине мая 1940 года, спасаясь от нацистов, но погиб, упав в трюме судна, на котором его перевозили в безопасное место, и сломав шею.

Позже вся коллекция Гоудстиккера, насчитывающая более 1100 произведений искусства, была выкуплена в ходе принудительной распродажи за малую часть ее истинной стоимости рейхсмаршалом Германом Герингом.

После Второй мировой войны некоторые работы были возвращены в Германию и экспонировались в составе голландской национальной коллекции в Рейксмузеуме, прежде чем 202 из них были возвращены единственной выжившей наследнице торговца, его невестке Марий фон Сахер, в 2006 году.

"Портрета женщины" среди них не было. Издание AD сообщило, что обнаружило документы времен войны, свидетельствующие о том, что эта картина была одной из двух, принадлежавших Фридриху Кадгиену, нацистскому чиновнику, офицеру СС и старшему помощнику Геринга, который бежал в Швейцарию в 1945 году.

По словам исследователей Службы культурного наследия правительства Нидерландов, Аннелис Кул и Перри Шриер, "нет оснований думать", что это копия, добавив, что подтвердить это может только экспертиза самой картины.

Напомним

В Великобритании обнаружили картину XVI века "Мадонна с младенцем" Антонио Соларио, похищенную из музея в Италии более 50 лет назад. Адвокат пообещал вернуть полотно городу Беллуно.

Похищенная картина Брейгеля нашлась через 50 лет в голландском музее04.03.25, 03:25 • 39680 просмотров

Вита Зеленецкая

