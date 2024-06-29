Італія вимагає від Google 1 мільярд євро несплачених податків

Італія вимагає від Google сплатити 1 мільярд євро податків за період з 2018-2022 років. Італійська прокуратура стверджує, що Google не подала та не сплатила податки з доходів, отриманих в Італії. Натомість в Google відкидають всі звинувачення та заявляють, що дотримуються податкового законодавства в усіх країнах. Про це пише видання Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

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Як пише видання, Італія вимагає від Google сплатити 1 мільярд євро у вигляді несплачених податків і штрафів через сім років після того, як американська компанія врегулювала знакову податкову суперечку.

Джерела видання зазначають, що податкове агентство Італії розпочало змагальний процес із Google, який може завершитися або мировою угодою, або відкриттям судового процесу.

Розслідування було розпочато в грудні 2022 року, а претензії стосуються 2018-2022 років. Як і в попередньому розслідуванні, розслідування під керівництвом міланської прокуратури стверджує, що Google не подала та не сплатила податки з доходів, отриманих в Італії, але цього разу підстави для звинувачення інші. Якщо врегулювання буде досягнуто, лінія розслідування буде застосована до всіх транснаціональних веб-компаній, які перебувають під пильною увагою міланської прокуратури