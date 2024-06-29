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Італія вимагає від Google 1 мільярд євро несплачених податків

Київ • УНН

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Італія вимагає від Google сплатити 1 мільярд євро несплачених податків і штрафів за період з 2018 по 2022 рік, стверджуючи, що Google не подав і не сплатив податки з доходів, отриманих в Італії. А втім, компанія заперечує звинувачення і стверджує, що дотримується податкового законодавства.

Італія вимагає від Google 1 мільярд євро несплачених податків

Італія вимагає від Google сплатити 1 мільярд євро податків за період з 2018-2022 років. Італійська прокуратура стверджує, що Google не подала та не сплатила податки з доходів, отриманих в Італії. Натомість в Google відкидають всі звинувачення та заявляють, що дотримуються податкового законодавства в усіх країнах. Про це пише видання Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Італія вимагає від Google сплатити 1 мільярд євро у вигляді несплачених податків і штрафів через сім років після того, як американська компанія врегулювала знакову податкову суперечку.

Джерела видання зазначають, що податкове агентство Італії розпочало змагальний процес із Google, який може завершитися або мировою угодою, або відкриттям судового процесу.

Розслідування було розпочато в грудні 2022 року, а претензії стосуються 2018-2022 років. Як і в попередньому розслідуванні, розслідування під керівництвом міланської прокуратури стверджує, що Google не подала та не сплатила податки з доходів, отриманих в Італії, але цього разу підстави для звинувачення інші. Якщо врегулювання буде досягнуто, лінія розслідування буде застосована до всіх транснаціональних веб-компаній, які перебувають під пильною увагою міланської прокуратури

- зазначили джерела.

Водночас в Google заявили, що дотримуються податкового законодавства в усіх країнах, де працюють, включаючи Італію.

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