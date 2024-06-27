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IKEA вирішила повернутися до України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22450 перегляди

Згідно з джерелами, на які посилається Forbes Україна, IKEA вирішила повернутися в Україну після успішного відновлення роботи магазинів H&M і Inditex.

IKEA вирішила повернутися до України - ЗМІ

Центральний офіс IKEA ухвалив рішення про повернення в Україну, повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

За даними видання, рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні. Forbes Ukraine посилається на чотири джерела, серед них – двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.

Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex – Zara та Bershka. 

"Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення і успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex", –заявии співрозмовник у міжнародній девелоперській компанії.

Нагадаємо 

У березні в МЗС України підвердили, що найпопулярніші модні бренди, такі як Zara, Massimo Dutti та Bershka, відновлюють свою діяльність в Україні після тимчасового закриття через російське вторгнення, що є ще одним кроком у поверненні великих міжнародних компаній в країну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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