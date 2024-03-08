У МЗС заявили, що Zara, Massimo Dutti та Bershka повертаються в Україну
Київ • УНН
Найпопулярніші модні бренди, такі як Zara, Massimo Dutti та Bershka, відновлюють свою діяльність в Україні після тимчасового закриття через російське вторгнення, що є ще одним кроком у поверненні великих міжнародних компаній в країну.
УВ Україні відновлюють роботу найпопулярніші бренди в індустрії моди Zara, Dutti та Bershka. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, пише УНН.
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МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну
Зазначається, що на доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни рф, задля відновлення їхньої роботи в Україні.
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Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.
Нагадаємо
H&M Group, яка тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року, планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів у країні з листопада 2023 року.