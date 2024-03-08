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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД заявили, что Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Украину

В МИД заявили, что Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Украину

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 11:31  •  8752 просмотра

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Самые популярные модные бренды, такие как Zara, Massimo Dutti и Bershka, возобновляют свою деятельность в Украине после временного закрытия из-за российского вторжения, что является еще одним шагом в возвращении крупных международных компаний в страну.

В Украине возобновляют работу самые популярные бренды в индустрии моды Zara, Dutti и Bershka. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали 

МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - возвращаются в Украину

- резюмировали в ведомстве. 

Отмечается, что по поручению президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, которые покинули украинский рынок из-за начала полномасштабной войны рф, для восстановления их работы в Украине.

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Возвращение Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других.

Напомним

H&M Group, которая временно закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года, планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в стране с ноября 2023 года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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