В Україні відкриються магазини одного із світових брендів одягу, який призупинив роботу через війну

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H&M Group, яка тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року, наразі веде переговори із партнерами та органами влади і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів у країні з листопада 2023 року, йдеться у повідомленні на сайті.

Компанія зазначає, що зараз «перебуває в контакті з місцевими зацікавленими сторонами щодо того, як найкраще підтримати країну та місцеві громади, які прагнуть відновитися». На додаток до попередніх пожертв на підтримку людей в Україні, світовий бренд буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах з надання допомоги та відновлення.

«H&M Group продовжує стежити за розвитком подій в країні, і готується до відкриття більшості магазинів H&M, де це можливо. Безпека колег і клієнтів завжди буде нашим головним пріоритетом», - зазначили у компанії.

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