В Украине откроются магазины одного из мировых брендов одежды, приостановившего работу из-за войны

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Компания H&M Group планирует постепенно возобновить работу своих магазинов в Украине Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, пишет УНН.

Детали

H&M Group, которая временно закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года, сейчас ведет переговоры с партнерами и органами власти и планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в стране с ноября 2023 года, говорится в сообщении на сайте.

Компания отмечает, что сейчас «находится в контакте с местными заинтересованными сторонами о том, как лучше всего поддержать страну и местные общины, которые стремятся восстановиться». В дополнение к предыдущим пожертвованиям в поддержку людей в Украине, мировой бренд будет сотрудничать с организациями на местах и участвовать в программах по оказанию помощи и восстановлению.

«H&M Group продолжает следить за развитием событий в стране, и готовится к открытию большинства магазинов H&M, где это возможно. Безопасность коллег и клиентов всегда будет нашим главным приоритетом», - отметили в компании.

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