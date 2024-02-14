Это цвет крови украинцев: МИД обратилась к космическому бренду MAC Cosmetics из-за популярного оттенка помады "Russian Red"

Украина призывает канадский бренд MAC Cosmetics "остановить Russian Red" - речь идет о популярном оттенке помады, передает УНН.

"Русский красный" - так называется популярный оттенок, особенно бренда MACcosmetics. Но дело вовсе не в красоте или любви. Это цвет крови украинцев, которых ежедневно убивает россия. Это настоящий цвет войны, который никто никогда не должен почувствовать", - говорится в сообщении МИД Украины на платформе Х с хэштегом #StopRussianRed.

На странице MAC Cosmetics реакции на обращение МИД Украины пока нет.