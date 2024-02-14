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Это цвет крови украинцев: МИД обратилась к космическому бренду MAC Cosmetics из-за популярного оттенка помады "Russian Red"

Это цвет крови украинцев: МИД обратилась к космическому бренду MAC Cosmetics из-за популярного оттенка помады "Russian Red"

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 17:12  •  14660 просмотра

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Украина обратилась к компании MAC Cosmetics из-за названия популярного оттенка помады "Russian Red" и отметила, что Russian Red - это цвет крови украинцев, которых убивает рф.

Украина призывает канадский бренд MAC Cosmetics "остановить Russian Red" - речь идет о популярном оттенке помады, передает УНН.

"Русский красный" - так называется популярный оттенок, особенно бренда MACcosmetics. Но дело вовсе не в красоте или любви. Это цвет крови украинцев, которых ежедневно убивает россия. Это настоящий цвет войны, который никто никогда не должен почувствовать", - говорится в сообщении МИД Украины на платформе Х с хэштегом #StopRussianRed.

На странице MAC Cosmetics реакции на обращение МИД Украины пока нет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитикаКультура
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
ukrainaУкраина
Це колір крові українців: МЗС звернулась до косментичного бренду MAC Cosmetics через популярний відтінок помади "Russian Red"
It is the color of Ukrainians' blood: MFA appeals to MAC Cosmetics over popular lipstick shade "Russian Red"
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Это цвет крови украинцев: МИД обратилась к космическому бренду MAC Cosmetics из-за популярного оттенка помады "Russian Red"

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