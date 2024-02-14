Це колір крові українців: МЗС звернулась до косментичного бренду MAC Cosmetics через популярний відтінок помади "Russian Red"

Україна закликає канадський бренд MAC Cosmetics "зупинити Russian Red" - йдеться про популярний відтінок помади, передає УНН.

"Російський червоний" - так називається популярний відтінок, особливо бренду MACcosmetics. Але справа зовсім не в красі чи коханні. Це колір крові українців, яких щодня вбиває росія. Це справжній колір війни, який ніхто ніколи не повинен відчути", - йдеться у повідомленні МЗС України на платформі Х із хештегом #StopRussianRed.

На сторінці MAC Cosmetics реакції на звернення МЗС України наразі немає.