Це колір крові українців: МЗС звернулась до косментичного бренду MAC Cosmetics через популярний відтінок помади "Russian Red"
Київ • УНН
Україна звернулась до компанії MAC Cosmetics через назву популярного відтінку помади "Russian Red" і зауважила, що Russian Red - це колір крові українців, яких вбиває рф.
Україна закликає канадський бренд MAC Cosmetics "зупинити Russian Red" - йдеться про популярний відтінок помади, передає УНН.
"Російський червоний" - так називається популярний відтінок, особливо бренду MACcosmetics. Але справа зовсім не в красі чи коханні. Це колір крові українців, яких щодня вбиває росія. Це справжній колір війни, який ніхто ніколи не повинен відчути", - йдеться у повідомленні МЗС України на платформі Х із хештегом #StopRussianRed.
На сторінці MAC Cosmetics реакції на звернення МЗС України наразі немає.