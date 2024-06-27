Центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину, сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным издания, решение о возобновлении работы шведское руководство IKEA приняло в мае. Forbes Ukraine ссылается на четыре источника, среди них-двое топ-менеджеров торговых центров и двое консультантов по коммерческой недвижимости.

Одним из главных факторов для шведского ритейлера стало успешное возобновление работы H&M и магазинов Inditex – Zara и Bershka.

"Важным сигналом для головного офиса ИКЕА стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex", – заявил собеседник в международной девелоперской компании.

Напомним

В марте в МИД Украины подтвердили, что самые популярные модные бренды, такие как Zara, Massimo Dutti и Bershka, возобновляют свою деятельность в Украине после временного закрытия из-за российского вторжения, что является еще одним шагом в возвращении крупных международных компаний в страну.