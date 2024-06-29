Италия требует от Google уплатить 1 миллиард евро налогов за период с 2018-2022 годов. Итальянская прокуратура утверждает, что Google не подала и не уплатила налоги с доходов, полученных в Италии. Зато в Google отвергают все обвинения и заявляют, что придерживаются налогового законодательства во всех странах. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Италия требует от Google уплатить 1 миллиард евро в виде неуплаченных налогов и штрафов спустя семь лет после того, как американская компания урегулировала знаковый налоговый спор.

Источники издания отмечают, что налоговое агентство Италии начало состязательный процесс с Google, который может завершиться либо мировым соглашением, либо открытием судебного процесса.

Расследование было начато в декабре 2022 года, а претензии касаются 2018-2022 годов. Как и в предыдущем расследовании, расследование под руководством миланской прокуратуры утверждает, что Google не подала и не уплатила налоги с доходов, полученных в Италии, но на этот раз основания для обвинения другие. Если урегулирование будет достигнуто, линия расследования будет применена ко всем транснациональным веб-компаниям, которые находятся под пристальным вниманием миланской прокуратуры - отметили источники.

В то же время в Google заявили, что придерживаются налогового законодательства во всех странах, где работают, включая Италию.

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