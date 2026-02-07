Італія-2026: Франьо фон Алльмен та Фрида Карлссон здобули перші золоті медалі Олімпіади

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 5072 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 10630 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 11761 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 16865 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 30390 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43878 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 38458 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30696 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 42152 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15992 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
91%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 20046 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки7 лютого, 07:07 • 10328 перегляди
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені7 лютого, 07:23 • 7488 перегляди
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС7 лютого, 07:29 • 7734 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 12618 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 20184 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 42152 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 38338 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 40464 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 51996 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 12976 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 27124 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 29526 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 38499 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 41589 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Шахед-136
Х-101

Італія-2026: Франьо фон Алльмен та Фрида Карлссон здобули перші золоті медалі Олімпіади

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо розіграно перші медалі XXV Зимових Олімпійських ігор. Франьо фон Алльмен зі Швейцарії та Фрида Карлссон зі Швеції здобули золото у своїх дисциплінах.

Італія-2026: Франьо фон Алльмен та Фрида Карлссон здобули перші золоті медалі Олімпіади
Фото: Reuters

У італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо офіційно розіграно перші комплекти нагород XXV Зимових Олімпійських ігор. Стартовий день змагань приніс тріумф швейцарській школі гірськолижного спорту та шведським лижницям, які продемонстрували впевнене домінування у своїх дисциплінах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Перше золото Олімпійських ігор 2026 року виборов 24-річний швейцарський гірськолижник Франьо фон Алльмен. Він став найкращим у швидкісному спуску серед чоловіків на одній із найскладніших трас світу – "Стельвіо".

В Мілані відгриміла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-202607.02.26, 03:13 • 5532 перегляди

Спортсмен розвинув вражаючу швидкість 145 км/год та фінішував із результатом 1 хвилина 51,61 секунди, залишивши позаду італійців Джованні Франзоні та Домініка Паріса.

Мій секрет у тому, щоб отримувати задоволення від катання на лижах! Уранці я був дуже розслаблений і намагався зберегти хороший настрій

– прокоментував свою перемогу фон Алльмен.

Для молодого швейцарця цей успіх став найвищим досягненням у кар'єрі, підтвердивши статус Швейцарії як лідера у швидкісних дисциплінах.

Шведське домінування у скіатлоні

Другу золоту медаль ігрового дня розіграли у жіночому скіатлоні, де тріумфувала представниця Швеції Фрида Карлссон. Шведські спортсменки забезпечили собі подвійний подіум: срібну нагороду здобула Ебба Андерссон. Бронзову медаль виборола норвежка Хейді Венг, яка зуміла нав'язати боротьбу лідеркам на фінальній частині дистанції.

Зимова Олімпіада в Італії триває, і найближчими днями очікується розіграш нагород у фігурному катанні, біатлоні та шорт-треку.

По-зимовому холодно й красиво: крижані таблички на церемонії відкриття Олімпіади07.02.26, 01:02 • 4942 перегляди

Степан Гафтко

СпортОлімпіада
Швейцарія
Мілан
Швеція
Норвегія
Італія