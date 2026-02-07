Італія-2026: Франьо фон Алльмен та Фрида Карлссон здобули перші золоті медалі Олімпіади
У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо розіграно перші медалі XXV Зимових Олімпійських ігор. Франьо фон Алльмен зі Швейцарії та Фрида Карлссон зі Швеції здобули золото у своїх дисциплінах.
У італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо офіційно розіграно перші комплекти нагород XXV Зимових Олімпійських ігор. Стартовий день змагань приніс тріумф швейцарській школі гірськолижного спорту та шведським лижницям, які продемонстрували впевнене домінування у своїх дисциплінах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Перше золото Олімпійських ігор 2026 року виборов 24-річний швейцарський гірськолижник Франьо фон Алльмен. Він став найкращим у швидкісному спуску серед чоловіків на одній із найскладніших трас світу – "Стельвіо".
Спортсмен розвинув вражаючу швидкість 145 км/год та фінішував із результатом 1 хвилина 51,61 секунди, залишивши позаду італійців Джованні Франзоні та Домініка Паріса.
Мій секрет у тому, щоб отримувати задоволення від катання на лижах! Уранці я був дуже розслаблений і намагався зберегти хороший настрій
Для молодого швейцарця цей успіх став найвищим досягненням у кар'єрі, підтвердивши статус Швейцарії як лідера у швидкісних дисциплінах.
Шведське домінування у скіатлоні
Другу золоту медаль ігрового дня розіграли у жіночому скіатлоні, де тріумфувала представниця Швеції Фрида Карлссон. Шведські спортсменки забезпечили собі подвійний подіум: срібну нагороду здобула Ебба Андерссон. Бронзову медаль виборола норвежка Хейді Венг, яка зуміла нав'язати боротьбу лідеркам на фінальній частині дистанції.
Зимова Олімпіада в Італії триває, і найближчими днями очікується розіграш нагород у фігурному катанні, біатлоні та шорт-треку.
