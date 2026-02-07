Италия-2026: Франьо фон Алльмен и Фрида Карлссон завоевали первые золотые медали Олимпиады

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 7132 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 12784 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 13607 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 18603 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 31877 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 44755 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 39404 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30937 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 43610 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 16089 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.9м/с
92%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ситуация на границе Украины с Молдовой: пропуск грузовиков возобновлен7 февраля, 07:47 • 5106 просмотра
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго7 февраля, 08:31 • 14140 просмотра
382 из 408 вражеских дронов обезврежены, не достигли целей запущенные рф по Украине ракеты, в том числе "Калибры": детали от ВС ВСУPhoto7 февраля, 09:17 • 4232 просмотра
Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов7 февраля, 09:54 • 4898 просмотра
Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраляVideo7 февраля, 10:07 • 4006 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 22383 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 43609 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 39542 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 41636 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 53439 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Музыкант
Антонио Таяни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Европа
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 13649 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 27782 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 30148 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 39110 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 42194 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101

Италия-2026: Франьо фон Алльмен и Фрида Карлссон завоевали первые золотые медали Олимпиады

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

В Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграны первые медали XXV Зимних Олимпийских игр. Франьо фон Алльмен из Швейцарии и Фрида Карлссон из Швеции завоевали золото в своих дисциплинах.

Италия-2026: Франьо фон Алльмен и Фрида Карлссон завоевали первые золотые медали Олимпиады
Фото: Reuters

В итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо официально разыграны первые комплекты наград XXV Зимних Олимпийских игр. Стартовый день соревнований принес триумф швейцарской школе горнолыжного спорта и шведским лыжницам, продемонстрировавшим уверенное доминирование в своих дисциплинах. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Первое золото Олимпийских игр 2026 года завоевал 24-летний швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Он стал лучшим в скоростном спуске среди мужчин на одной из самых сложных трасс мира – "Стельвио".

В Милане отгремела церемония открытия Зимних Олимпийских игр-202607.02.26, 03:13 • 5654 просмотра

Спортсмен развил впечатляющую скорость 145 км/ч и финишировал с результатом 1 минута 51,61 секунды, оставив позади итальянцев Джованни Францони и Доминика Париса.

Мой секрет в том, чтобы получать удовольствие от катания на лыжах! Утром я был очень расслаблен и старался сохранить хорошее настроение

– прокомментировал свою победу фон Алльмен.

Для молодого швейцарца этот успех стал наивысшим достижением в карьере, подтвердив статус Швейцарии как лидера в скоростных дисциплинах.

Шведское доминирование в скиатлоне

Вторую золотую медаль игрового дня разыграли в женском скиатлоне, где триумфовала представительница Швеции Фрида Карлссон. Шведские спортсменки обеспечили себе двойной подиум: серебряную награду завоевала Эбба Андерссон. Бронзовую медаль завоевала норвежка Хейди Венг, сумевшая навязать борьбу лидерам на финальной части дистанции.

Зимняя Олимпиада в Италии продолжается, и в ближайшие дни ожидается розыгрыш наград в фигурном катании, биатлоне и шорт-треке.

По-зимнему холодно и красиво: ледяные таблички на церемонии открытия Олимпиады07.02.26, 01:02 • 5012 просмотров

Степан Гафтко

СпортОлимпиада
Швейцария
Милан
Швеция
Норвегия
Италия