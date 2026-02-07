Италия-2026: Франьо фон Алльмен и Фрида Карлссон завоевали первые золотые медали Олимпиады
Киев • УНН
В Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграны первые медали XXV Зимних Олимпийских игр. Франьо фон Алльмен из Швейцарии и Фрида Карлссон из Швеции завоевали золото в своих дисциплинах.
В итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо официально разыграны первые комплекты наград XXV Зимних Олимпийских игр. Стартовый день соревнований принес триумф швейцарской школе горнолыжного спорта и шведским лыжницам, продемонстрировавшим уверенное доминирование в своих дисциплинах. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
Первое золото Олимпийских игр 2026 года завоевал 24-летний швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Он стал лучшим в скоростном спуске среди мужчин на одной из самых сложных трасс мира – "Стельвио".
Спортсмен развил впечатляющую скорость 145 км/ч и финишировал с результатом 1 минута 51,61 секунды, оставив позади итальянцев Джованни Францони и Доминика Париса.
Мой секрет в том, чтобы получать удовольствие от катания на лыжах! Утром я был очень расслаблен и старался сохранить хорошее настроение
Для молодого швейцарца этот успех стал наивысшим достижением в карьере, подтвердив статус Швейцарии как лидера в скоростных дисциплинах.
Шведское доминирование в скиатлоне
Вторую золотую медаль игрового дня разыграли в женском скиатлоне, где триумфовала представительница Швеции Фрида Карлссон. Шведские спортсменки обеспечили себе двойной подиум: серебряную награду завоевала Эбба Андерссон. Бронзовую медаль завоевала норвежка Хейди Венг, сумевшая навязать борьбу лидерам на финальной части дистанции.
Зимняя Олимпиада в Италии продолжается, и в ближайшие дни ожидается розыгрыш наград в фигурном катании, биатлоне и шорт-треке.
