ISW: каскадні відключення електроенергії в Україні під час "перемир'я" не є значною поступкою з боку росії

$42.850.00
51.240.00
ukenru
31 січня, 17:53 • 12333 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 22221 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 17467 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 18138 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 16944 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 12763 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 11725 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 6572 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11427 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18829 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
2.5м/с
78%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атомні станції повертаються до повної потужності роботи, енергосистема стабілізується – Укренерго31 січня, 18:22 • 12792 перегляди
Біткоїн обвалився нижче 80 000 доларів: крипторинок охопила хвиля розпродажів31 січня, 18:41 • 5082 перегляди
Ромська громада Угорщини вийшла на протест проти заяв соратника ОрбанаPhoto31 січня, 19:23 • 7092 перегляди
Польща закрила повітряний простір через об'єкти, що наближалися з білорусі31 січня, 20:24 • 4160 перегляди
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний станPhoto22:33 • 11105 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 33104 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 62740 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 42973 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 48144 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 50673 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 13283 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 21471 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 25201 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 25843 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 24274 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
MIM-104 Patriot
Starlink
Дипломатка

ISW: каскадні відключення електроенергії в Україні під час "перемир'я" не є значною поступкою з боку росії

Київ • УНН

 • 34 перегляди

російські удари значно пошкодили українську енергомережу, що призвело до її деградації та значних перебоїв. Навіть під час мораторію на удари, мережа стикається з проблемами.

ISW: каскадні відключення електроенергії в Україні під час "перемир'я" не є значною поступкою з боку росії

Місяці ударів російських військ значно пошкодили українську енергомережу, яка зараз стикається зі значними проблемами навіть під час мораторію на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що російські удари безпосередньо не спричинили масштабних відключень, але російська ударна кампанія вже пошкодила українську енергосистему до рівня "деградації та схильності до значних перебоїв через технічні несправності".

кремль погодився на тижневий мораторій на удари по деякій українській енергетичній інфраструктурі 29 січня лише після того, як завдав серйозної шкоди національній енергомережі України. Тривалі каскадні відключення електроенергії в Україні до 31 січня під час перемир'я ще раз демонструють, що тимчасовий мораторій не є значною поступкою з боку росії

- вказують в ISW.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський прокоментував масштабний технічний збій в енергосистемі, який призвів до каскадних відключень у центрі та на півночі країни. Ситуацію вдалося повернути до контрольованих показників, версії про ворожу атаку не підтверджуються.

Енергосистема працює цілісно, після критичної інфраструктури на черзі - повернення світла людям, але у низці областей досі аварійні відключення - Шмигаль31.01.26, 14:19 • 2284 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Інститут вивчення війни
Володимир Зеленський