ISW: каскадні відключення електроенергії в Україні під час "перемир'я" не є значною поступкою з боку росії
Київ • УНН
російські удари значно пошкодили українську енергомережу, що призвело до її деградації та значних перебоїв. Навіть під час мораторію на удари, мережа стикається з проблемами.
Місяці ударів російських військ значно пошкодили українську енергомережу, яка зараз стикається зі значними проблемами навіть під час мораторію на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що російські удари безпосередньо не спричинили масштабних відключень, але російська ударна кампанія вже пошкодила українську енергосистему до рівня "деградації та схильності до значних перебоїв через технічні несправності".
кремль погодився на тижневий мораторій на удари по деякій українській енергетичній інфраструктурі 29 січня лише після того, як завдав серйозної шкоди національній енергомережі України. Тривалі каскадні відключення електроенергії в Україні до 31 січня під час перемир'я ще раз демонструють, що тимчасовий мораторій не є значною поступкою з боку росії
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський прокоментував масштабний технічний збій в енергосистемі, який призвів до каскадних відключень у центрі та на півночі країни. Ситуацію вдалося повернути до контрольованих показників, версії про ворожу атаку не підтверджуються.
