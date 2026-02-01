ISW: каскадные отключения электроэнергии в Украине во время "перемирия" не являются значительной уступкой со стороны россии
российские удары значительно повредили украинскую энергосеть, что привело к ее деградации и значительным перебоям. Даже во время моратория на удары сеть сталкивается с проблемами.
Месяцы ударов российских войск значительно повредили украинскую энергосеть, которая сейчас сталкивается со значительными проблемами даже во время моратория на российские удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Отмечается, что российские удары непосредственно не вызвали масштабных отключений, но российская ударная кампания уже повредила украинскую энергосистему до уровня "деградации и подверженности значительным перебоям из-за технических неисправностей".
Кремль согласился на недельный мораторий на удары по некоторой украинской энергетической инфраструктуре 29 января только после того, как нанес серьезный ущерб национальной энергосети Украины. Продолжительные каскадные отключения электроэнергии в Украине до 31 января во время перемирия еще раз демонстрируют, что временный мораторий не является значительной уступкой со стороны России
Президент Владимир Зеленский прокомментировал масштабный технический сбой в энергосистеме, который привел к каскадным отключениям в центре и на севере страны. Ситуацию удалось вернуть к контролируемым показателям, версии о вражеской атаке не подтверждаются.
