31 января, 17:53 • 12327 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 22206 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 17461 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 18133 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 16940 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 12761 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 11724 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6570 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11426 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18829 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
ISW: каскадные отключения электроэнергии в Украине во время "перемирия" не являются значительной уступкой со стороны россии

Киев • УНН

 • 28 просмотра

российские удары значительно повредили украинскую энергосеть, что привело к ее деградации и значительным перебоям. Даже во время моратория на удары сеть сталкивается с проблемами.

ISW: каскадные отключения электроэнергии в Украине во время "перемирия" не являются значительной уступкой со стороны россии

Месяцы ударов российских войск значительно повредили украинскую энергосеть, которая сейчас сталкивается со значительными проблемами даже во время моратория на российские удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что российские удары непосредственно не вызвали масштабных отключений, но российская ударная кампания уже повредила украинскую энергосистему до уровня "деградации и подверженности значительным перебоям из-за технических неисправностей".

Кремль согласился на недельный мораторий на удары по некоторой украинской энергетической инфраструктуре 29 января только после того, как нанес серьезный ущерб национальной энергосети Украины. Продолжительные каскадные отключения электроэнергии в Украине до 31 января во время перемирия еще раз демонстрируют, что временный мораторий не является значительной уступкой со стороны России

- указывают в ISW.

Напомним

Президент Владимир Зеленский прокомментировал масштабный технический сбой в энергосистеме, который привел к каскадным отключениям в центре и на севере страны. Ситуацию удалось вернуть к контролируемым показателям, версии о вражеской атаке не подтверждаются.

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Институт изучения войны
Владимир Зеленский