Іран заявив, що обидві "чорні скриньки" літака МАУ пошкоджені

"Бортові самописці (чорні скриньки) були знайдені і передані слідчому... Решта частин літака були зібрані і доставлені в безпечне місце. "Чорні скриньки" з реєстратором польотів (FDR) і диктофоном кабіни (CVR) були виявлені пошуково-рятувальною групою і знаходяться в розпорядженні групи з розслідування авіаційних подій. Обидва пристрої були пошкоджені в результаті нещасного випадку і пожежі", - заявив глава іранської організації Алі Абедзаде.

Він уточнив, що на обох пристроях є дані, але вони пошкоджені.

Крім того, за його словами, звіт був представлений Україні, США, що є виробником Boeing, а також Канаді та Швеції, громадяни яких перебували на борту.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

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При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти в регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США" працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", - повідомили раніше в CNN.

У той же час в повідомленні посольства України в Ірані було зазначено, що "за попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна через технічні причини". Пізніше його відредагували, вказавши, що "інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією".

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, що розбився в Ірані літака.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонені польоти над Іраном.

Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні 9 січня оголошено днем ​​жалоби у зв'язку з катастрофою літака МАУ.