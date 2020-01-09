Іран заявив, що обидві "чорні скриньки" літака МАУ пошкоджені

ukru
Ексклюзив
07:00 • 2747 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 15703 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 107676 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 160525 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 259363 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260175 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254772 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236095 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203893 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186061 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 31594 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 33235 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 56005 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 37750 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 36502 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 2747 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 15703 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 15080 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 37750 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 259364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 86702 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 35923 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142277 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155312 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114590 перегляди
Актуальне
Іран заявив, що обидві "чорні скриньки" літака МАУ пошкоджені

Іран заявив, що обидві "чорні скриньки" літака МАУ пошкоджені

Київ • УНН

 • 20339 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Обидві "чорні скриньки" літака авіакомпанії МАУ, що зазнав аварії після вильоту з аеропорту Тегерана, отримали пошкодження. Про це йдеться у попередньому звіті про причини катастрофи українського Boeing 737, наданому в четвер, 9 січня, організацією цивільної авіації Ірану, передає УНН.

"Бортові самописці (чорні скриньки) були знайдені і передані слідчому... Решта частин літака були зібрані і доставлені в безпечне місце. "Чорні скриньки" з реєстратором польотів (FDR) і диктофоном кабіни (CVR) були виявлені пошуково-рятувальною групою і знаходяться в розпорядженні групи з розслідування авіаційних подій. Обидва пристрої були пошкоджені в результаті нещасного випадку і пожежі", - заявив глава іранської організації Алі Абедзаде.

Він уточнив, що на обох пристроях є дані, але вони пошкоджені.

Крім того, за його словами, звіт був представлений Україні, США, що є виробником Boeing, а також Канаді та Швеції, громадяни яких перебували на борту.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту. 

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розслідування авіакатастрофи літака МАУ: Іран виявив нові деталі.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти в регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США" працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", - повідомили раніше в CNN

У той же час в повідомленні посольства України в Ірані було зазначено, що "за попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна через технічні причини". Пізніше його відредагували, вказавши, що "інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією". 

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, що розбився в Ірані літака. 

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонені польоти над Іраном.

Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні 9 січня оголошено днем ​​жалоби у зв'язку з катастрофою літака МАУ. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50