Иран заявил, что оба "черных ящика" самолета МАУ повреждены

"Бортовые самописцы (черные ящики) были найдены и переданы следователю... Остальные части самолета были собраны и доставлены в безопасное место. "Черные ящики" с регистратором полетов (FDR) и диктофоном кабины (CVR) были обнаружены поисково-спасательной группой и находятся в распоряжении группы по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены в результате несчастного случая и пожара", - заявил глава иранской организации Али Абедзаде.

Он уточнил, что на обоих устройствах есть данные, но они повреждены.

Кроме того, по его словам, отчет был представлен Украине, США, которые являются производителем Boeing, а также Канаде и Швеции, граждане которых находились на борту.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

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При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", - сообщили ранее в CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запрещены полеты над Ираном.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.