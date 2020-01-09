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Розслідування авіакатастрофи літака МАУ: Іран виявив нові деталі

Розслідування авіакатастрофи літака МАУ: Іран виявив нові деталі

Київ • УНН

 • 30295 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Український літак авіакомпанії МАУ, який зазнав катастрофи невдовзі після зльоту з аеропорту Тегерана, після виникнення проблеми розвернувся назад до аеропорту. Про це пише AFP із посиланням на іранську владу, передає УНН.

"Літак, який спочатку прямував на захід, щоб покинути зону аеропорту, після проблеми повернув праворуч і попрямував до аеропорту в момент аварії", - заявила організація цивільної авіації Ірану в середу ввечері.

За інформацією організації, літак зник з екранів радарів в той момент, коли він досяг висоти 2,4 тис. метрів - при цьому пілот не послав радіоповідомлення про існування проблеми.

"За словами очевидців, на борту літака було помічено пожежу, інтенсивність якої зросла", - додала організація, повідомивши про перші результати розслідування катастрофи в середу.

Організація заявила, що допитувала свідків як на землі, так і на борту другого літака, що летів над українським Boeing 737, коли сталася катастрофа.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту. 

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти в регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США" працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", - повідомили раніше в CNN

У той же час в повідомленні посольства України в Ірані було зазначено, що "за попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна через технічні причини". Пізніше його відредагували, вказавши, що "інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією". 

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, що розбився в Ірані літака. 

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонені польоти над Іраном.

Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні 9 січня оголошено днем ​​жалоби у зв'язку з катастрофою літака МАУ. 

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