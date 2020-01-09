Расследование авиакатастрофы самолёта МАУ: Иран обнаружил новые детали

"Самолет, который первоначально направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился к аэропорту в момент крушения", - заявила организация гражданской авиации Ирана в среду вечером.

По информации организации, самолет исчез с экранов радаров в тот момент, когда он достиг высоты 2,4 тыс. метров – при этом пилот не послал радиосообщения о существовании проблемы.

"По словам очевидцев, на борту самолета был замечен пожар, интенсивность которого возросла", - добавила организация, сообщив о первых результатах расследования катастрофы в среду.

Организация заявила, что допрашивала свидетелей как на земле, так и на борту второго самолета, который летел над украинским Boeing 737, когда произошла катастрофа.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", - сообщили ранее в CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запрещены полеты над Ираном.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.