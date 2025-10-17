$41.760.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті

Київ • УНН

 • 2312 перегляди

Міністерство закордонних справ Ірану викликало повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека через показ главою МЗС Сікорським у парламенті Британії іранського безпілотника, що використовувався росією в Україні. Польська сторона наголосила на загрозі безпілотників для Польщі, Тегеран вважає демонстрацію порушенням дипломатичних норм.

Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті

Міністерство закордонних справ Ірану викликало повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, щоб висловити протест проти участі міністра закордонних справ Радослава Сікорського у показі іранського безпілотника, який росія використовувала у війні проти України. Про це повідомляє польске видання РАР із посиланням на Iran International, інформує УНН.

Деталі

ЗМІ нагадує, що демонстрація відбулася у вівторок у британському парламенті.

Розмова в МЗС Ірану не була "односторонньою", польська сторона під час обговорення наголосила, що безпілотники становлять реальну загрозу для Республіки Польща. Іранська сторона ... "взяла це до уваги"

- цитує видання речника МЗС Польщі Мацея Вевіра.

Вказується, що на думку Міністерства закордонних справ Ірану, рішення про демонстрацію дрона порушує дипломатичні норми та є "політично мотивованими звинуваченнями" щодо ролі Ірану у війні в Україні.

Контекст

14 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський показав у будівлі парламенту Британії іранський безпілотник "Шахед", яким росіяни намагалися вдарити по Україні.

Раніше Сікорський привозив із собою до Вашингтона "Шахед", збитий українськими військовими.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський здійснив візит до Львівської області. Посадовець вшанували пам’ять невинних людей, які загинули внаслідок одного з ударів масованої атаки російських загарбників 5 жовтня.

Вадим Хлюдзинський

