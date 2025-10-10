Керівник МЗС Польщі Сікорський відвідав Лапаївку після удару рф, що забрав життя родини з 4 осіб
Київ • УНН
Глава польської дипломатії відвідав Львівщину, вшанувавши пам'ять загиблих у Лапаївці 5 жовтня. Тоді внаслідок російського удару по житловій забудові загинуло четверо людей, восьмеро отримали травми.
Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський здійснив візит до Львівської області. Посадовець вшанували пам’ять невинних людей, які загинули внаслідок одного з ударів масованої атаки російських загарбників 5 жовтня.
Про це пише УНН із посиланням на сторінку керівника Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького.
Деталі
Радослав Сікорський, керівник МЗС Польщі, відвідав Львівщину, і в рамках свого візиту відвідав село Лапаївку, де у ніч на 5 жовтня російська армія поцілила по житловій забудові, внаслідок чого і загинуло четверо людей, а восьмеро були травмовані.
З робочим візитом на Львівщину прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України.
