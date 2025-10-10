Керівник МЗС Польщі Сікорський відвідав Лапаївку після удару рф, що забрав життя родини з 4 осіб

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський здійснив візит до Львівської області. Посадовець вшанували пам’ять невинних людей, які загинули внаслідок одного з ударів масованої атаки російських загарбників 5 жовтня.

Про це пише УНН із посиланням на сторінку керівника Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького.

Радослав Сікорський, керівник МЗС Польщі, відвідав Львівщину, і в рамках свого візиту відвідав село Лапаївку, де у ніч на 5 жовтня російська армія поцілила по житловій забудові, внаслідок чого і загинуло четверо людей, а восьмеро були травмовані.

З робочим візитом на Львівщину прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України.