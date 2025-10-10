Керівник МЗС Польщі Сікорський відвідав Лапаївку після удару рф, що забрав життя родини з 4 осіб

$41.400.09
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:38 • 4370 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго
09:08 • 6738 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 11558 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 14596 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 23650 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44289 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35161 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41635 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42134 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”10 жовтня, 02:01 • 10732 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 21765 перегляди
У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років10 жовтня, 04:30 • 7382 перегляди
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo05:21 • 9850 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго06:38 • 16075 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 6994 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 65859 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 74761 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 68993 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 58227 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Марк Рютте
Олена Сосєдка
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Полтавська область
Ізраїль
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 2036 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 5138 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 65859 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 28990 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 43124 перегляди
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МіГ-31
Керівник МЗС Польщі Сікорський відвідав Лапаївку після удару рф, що забрав життя родини з 4 осіб

Київ • УНН

 • 1708 перегляди

Глава польської дипломатії відвідав Львівщину, вшанувавши пам'ять загиблих у Лапаївці 5 жовтня. Тоді внаслідок російського удару по житловій забудові загинуло четверо людей, восьмеро отримали травми.

Керівник МЗС Польщі Сікорський відвідав Лапаївку після удару рф, що забрав життя родини з 4 осіб

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський здійснив візит до Львівської області. Посадовець вшанували пам’ять невинних людей, які загинули внаслідок одного з ударів масованої атаки російських загарбників 5 жовтня.

Про це пише УНН із посиланням на сторінку керівника Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького.

Деталі

Радослав Сікорський, керівник МЗС Польщі, відвідав Львівщину, і в рамках свого візиту відвідав село Лапаївку, де у ніч на 5 жовтня російська армія поцілила по житловій забудові, внаслідок чого і загинуло четверо людей, а восьмеро були травмовані.

З робочим візитом на Львівщину прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України.

- повідомила пресслужба Козицького.

Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село Лапаївка06.10.25, 05:29 • 32306 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Львівська область
Радослав Сікорський
Україна
Польща