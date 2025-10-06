$41.280.00
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 141708 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 113054 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село Лапаївка

Київ • УНН

 • 2746 перегляди

Поліцейські показали відео з бодікамер наслідків удару по селу Лапаївка на Львівщині. Ворог цілив у школу, дитсадок, церкву, житлові будинки, лікарні та промислові об’єкти.

Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село Лапаївка

Розбір завалів у селі Лапаївка на Львівщині триває. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області і публікує відповідне відео, повідомляє УНН.

Деталі

На кадрах з нагрудних бодікамер видно, як патрульні допомагають людям вибратися з понівечених будинків, відводять потерпілих до швидких і підтримують їх у перші хвилини після удару.

Поліцейські також забезпечують охорону місць влучань і сприяють роботі рятувальних служб

- йдетьлся у підписі до відео.

Правоохоронці уточнили, що ціллю ворога стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, а також цивільні промислові об’єкти та об’єкти життєзабезпечення.

Нагадаємо

Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинуло четверо людей та четверо отримали травми. росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами, пошкодивши низку об'єктів, включаючи житлові будинки.

Лубінець про масовану атаку рф: на Львівщині загинула родина з чотирьох людей05.10.25, 11:27 • 4184 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Львівська область