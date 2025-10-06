Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село Лапаївка
Київ • УНН
Поліцейські показали відео з бодікамер наслідків удару по селу Лапаївка на Львівщині. Ворог цілив у школу, дитсадок, церкву, житлові будинки, лікарні та промислові об’єкти.
Розбір завалів у селі Лапаївка на Львівщині триває. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області і публікує відповідне відео, повідомляє УНН.
Деталі
На кадрах з нагрудних бодікамер видно, як патрульні допомагають людям вибратися з понівечених будинків, відводять потерпілих до швидких і підтримують їх у перші хвилини після удару.
Поліцейські також забезпечують охорону місць влучань і сприяють роботі рятувальних служб
Правоохоронці уточнили, що ціллю ворога стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, а також цивільні промислові об’єкти та об’єкти життєзабезпечення.
Нагадаємо
Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинуло четверо людей та четверо отримали травми. росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами, пошкодивши низку об'єктів, включаючи житлові будинки.
