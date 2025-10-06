Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село Лапаевка
Киев • УНН
Полицейские показали видео с бодикамер последствий удара по селу Лапаевка на Львовщине. Враг целился в школу, детсад, церковь, жилые дома, больницы и промышленные объекты.
Разбор завалов в селе Лапаевка на Львовщине продолжается. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области и публикует соответствующее видео, сообщает УНН.
Подробности
На кадрах с нагрудных бодикамер видно, как патрульные помогают людям выбраться из изуродованных домов, отводят пострадавших к скорым и поддерживают их в первые минуты после удара.
Полицейские также обеспечивают охрану мест попаданий и способствуют работе спасательных служб
Правоохранители уточнили, что целью врага стали школа, детсад, церковь, жилые дома, больницы, а также гражданские промышленные объекты и объекты жизнеобеспечения.
Напомним
В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибли четыре человека и четверо получили травмы. россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами, повредив ряд объектов, включая жилые дома.
