09:44 • 4758 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 2502 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 5386 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 10926 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 14101 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 23424 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44083 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41555 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42119 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 74119 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
публикации
Эксклюзивы
Глава МИД Польши Сикорский посетил Лапаевку после удара РФ, унесшего жизни семьи из 4 человек

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Глава польской дипломатии посетил Львовскую область, почтив память погибших в Лапаевке 5 октября. Тогда в результате российского удара по жилой застройке погибли четыре человека, восемь получили травмы.

Глава МИД Польши Сикорский посетил Лапаевку после удара РФ, унесшего жизни семьи из 4 человек

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский совершил визит во Львовскую область. Чиновник почтил память невинных людей, погибших в результате одного из ударов массированной атаки российских захватчиков 5 октября.

Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу руководителя Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого.

Подробности

Радослав Сикорский, руководитель МИД Польши, посетил Львовщину, и в рамках своего визита посетил село Лапаевку, где в ночь на 5 октября российская армия попала по жилой застройке, в результате чего погибли четыре человека, а восемь были травмированы.

С рабочим визитом во Львовскую область прибыл министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей, жизни которых унес враг. Эта потеря – открытая рана Львовщины и всей Украины.

- сообщила пресс-служба Козицкого.

Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село Лапаевка

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Львовская область
Радослав Сикорский
Украина
Польша