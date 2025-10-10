Глава МИД Польши Сикорский посетил Лапаевку после удара РФ, унесшего жизни семьи из 4 человек
Киев • УНН
Глава польской дипломатии посетил Львовскую область, почтив память погибших в Лапаевке 5 октября. Тогда в результате российского удара по жилой застройке погибли четыре человека, восемь получили травмы.
Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский совершил визит во Львовскую область. Чиновник почтил память невинных людей, погибших в результате одного из ударов массированной атаки российских захватчиков 5 октября.
Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу руководителя Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого.
Подробности
Радослав Сикорский, руководитель МИД Польши, посетил Львовщину, и в рамках своего визита посетил село Лапаевку, где в ночь на 5 октября российская армия попала по жилой застройке, в результате чего погибли четыре человека, а восемь были травмированы.
С рабочим визитом во Львовскую область прибыл министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей, жизни которых унес враг. Эта потеря – открытая рана Львовщины и всей Украины.
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село Лапаевка06.10.25, 05:29 • 32306 просмотров