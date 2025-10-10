Глава МИД Польши Сикорский посетил Лапаевку после удара РФ, унесшего жизни семьи из 4 человек

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский совершил визит во Львовскую область. Чиновник почтил память невинных людей, погибших в результате одного из ударов массированной атаки российских захватчиков 5 октября.

Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу руководителя Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого.

Радослав Сикорский, руководитель МИД Польши, посетил Львовщину, и в рамках своего визита посетил село Лапаевку, где в ночь на 5 октября российская армия попала по жилой застройке, в результате чего погибли четыре человека, а восемь были травмированы.

С рабочим визитом во Львовскую область прибыл министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей, жизни которых унес враг. Эта потеря – открытая рана Львовщины и всей Украины.