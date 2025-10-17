$41.760.01
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте

Киев • УНН

 • 1954 просмотра

Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Польши Марцина Вильчека из-за показа главой МИД Сикорским в парламенте Британии иранского беспилотника, использовавшегося Россией в Украине. Польская сторона подчеркнула угрозу беспилотников для Польши, Тегеран считает демонстрацию нарушением дипломатических норм.

Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте

Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Польши Марцина Вильчека, чтобы выразить протест против участия министра иностранных дел Радослава Сикорского в показе иранского беспилотника, который Россия использовала в войне против Украины. Об этом сообщает польское издание РАР со ссылкой на Iran International, информирует УНН.

Детали

СМИ напоминает, что демонстрация состоялась во вторник в британском парламенте.

Разговор в МИД Ирана не был "односторонним", польская сторона во время обсуждения подчеркнула, что беспилотники представляют реальную угрозу для Республики Польша. Иранская сторона ... "приняла это к сведению"

- цитирует издание представителя МИД Польши Мацея Вевира.

Указывается, что по мнению Министерства иностранных дел Ирана, решение о демонстрации дрона нарушает дипломатические нормы и является "политически мотивированными обвинениями" относительно роли Ирана в войне в Украине.

Контекст

14 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский показал в здании парламента Британии иранский беспилотник "Шахед", которым россияне пытались ударить по Украине.

Ранее Сикорский привозил с собой в Вашингтон "Шахед", сбитый украинскими военными.

Напомним

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский совершил визит во Львовскую область. Чиновник почтил память невинных людей, погибших в результате одного из ударов массированной атаки российских захватчиков 5 октября.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Львовская область
Радослав Сикорский
Шахед-136
Великобритания
Украина
Польша