Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Польши Марцина Вильчека из-за показа главой МИД Сикорским в парламенте Британии иранского беспилотника, использовавшегося Россией в Украине. Польская сторона подчеркнула угрозу беспилотников для Польши, Тегеран считает демонстрацию нарушением дипломатических норм.
Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Польши Марцина Вильчека, чтобы выразить протест против участия министра иностранных дел Радослава Сикорского в показе иранского беспилотника, который Россия использовала в войне против Украины. Об этом сообщает польское издание РАР со ссылкой на Iran International, информирует УНН.
Детали
СМИ напоминает, что демонстрация состоялась во вторник в британском парламенте.
Разговор в МИД Ирана не был "односторонним", польская сторона во время обсуждения подчеркнула, что беспилотники представляют реальную угрозу для Республики Польша. Иранская сторона ... "приняла это к сведению"
Указывается, что по мнению Министерства иностранных дел Ирана, решение о демонстрации дрона нарушает дипломатические нормы и является "политически мотивированными обвинениями" относительно роли Ирана в войне в Украине.
Контекст
14 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский показал в здании парламента Британии иранский беспилотник "Шахед", которым россияне пытались ударить по Украине.
Ранее Сикорский привозил с собой в Вашингтон "Шахед", сбитый украинскими военными.
Напомним
Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский совершил визит во Львовскую область. Чиновник почтил память невинных людей, погибших в результате одного из ударов массированной атаки российских захватчиков 5 октября.
Польша рассматривает возможность создания "бесполетной зоны" над Украиной - Сикорский16.09.25, 02:09 • 4896 просмотров