Іран, росія та Китай обговорюють ядерні питання Тегерана у Пекіні

У столиці Китаю високопоставлені дипломи Ірану, рф і Китаю зібралися, аби обговорити ядерні питання Тегерана. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Переговори відбулися на тлі загострення міжнародної напруженості, спричиненої відмовою Ірану поновити діалог зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми.

Тегеран неодноразово наголошував, що не сприймає зовнішнього тиску, а нещодавній заклик США повернутися за стіл переговорів іранська влада розцінила як спробу диктату. Президент Ірану Масуд Пезешкіан категорично заявив, що переговори не відбудуться, поки на країну чинять тиск і висувають ультиматуми.

Перед початком тристоронніх переговорів у Пекіні Китай висловив сподівання, що ця зустріч сприятиме створенню умов для відновлення дипломатичних зусиль щодо врегулювання ситуації. Однак на тлі звіту Міжнародного агентства з атомної енергії про те, що Іран значно прискорив збагачення урану до рівня, наближеного до збройового, ймовірність досягнення компромісу залишається під питанням.

Додамо

Укладена в 2015 році угода між Іраном і шістьма світовими державами передбачала обмеження ядерної програми країни в обмін на зняття санкцій. Проте в 2018 році адміністрація Дональда Трампа вийшла з цієї угоди, що значно загострило ситуацію. Минулого тижня колишній президент США повідомив, що надіслав листа верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї з пропозицією про відновлення діалогу, зазначивши, що вирішення проблеми можливе лише двома шляхами: військовим або дипломатичним.

Іранська сторона різко відреагувала й на закрите засідання Ради Безпеки ООН, що відбулося цього тижня за ініціативи шести країн, включаючи США, Францію та Великобританію. Тегеран назвав такі дії "зловживанням" механізмами ООН та ще одним проявом політичного тиску.

Китай, росія та Іран проведуть ядерні переговори у Пекіні