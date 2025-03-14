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Иран, россия и Китай обсуждают ядерные вопросы Тегерана в Пекине

Киев • УНН

 • 14217 просмотра

В Пекине собрались высокопоставленные чиновники Ирана, россии и Китая для обсуждения ядерной программы Тегерана. Китай выразил надежду, что встреча будет способствовать возобновлению дипломатических усилий.

Иран, россия и Китай обсуждают ядерные вопросы Тегерана в Пекине

В столице Китая высокопоставленные дипломаты Ирана, рф и Китая собрались, чтобы обсудить ядерные вопросы Тегерана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Переговоры состоялись на фоне обострения международной напряженности, вызванной отказом Ирана возобновить диалог с Соединенными Штатами относительно своей ядерной программы.

Тегеран неоднократно подчеркивал, что не воспринимает внешнее давление, а недавний призыв США вернуться за стол переговоров иранские власти расценили как попытку диктата. Президент Ирана Масуд Пезешкиан категорически заявил, что переговоры не состоятся, пока на страну оказывают давление и выдвигают ультиматумы.

Перед началом трехсторонних переговоров в Пекине Китай выразил надежду, что эта встреча будет способствовать созданию условий для возобновления дипломатических усилий по урегулированию ситуации. Однако на фоне отчета Международного агентства по атомной энергии о том, что Иран значительно ускорил обогащение урана до уровня, приближенного к оружейному, вероятность достижения компромисса остается под вопросом.

Добавим

Заключенное в 2015 году соглашение между Ираном и шестью мировыми державами предусматривало ограничение ядерной программы страны в обмен на снятие санкций. Однако в 2018 году администрация Дональда Трампа вышла из этого соглашения, что значительно обострило ситуацию. На прошлой неделе бывший президент США сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением о возобновлении диалога, отметив, что решение проблемы возможно лишь двумя путями: военным или дипломатическим.

Иранская сторона резко отреагировала и на закрытое заседание Совета Безопасности ООН, состоявшееся на этой неделе по инициативе шести стран, включая США, Францию и Великобританию. Тегеран назвал такие действия "злоупотреблением" механизмами ООН и еще одним проявлением политического давления.

Китай, россия и Иран проведут ядерные переговоры в Пекине12.03.25, 10:20 • 16057 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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