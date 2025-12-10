$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
17:30 • 1146 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 3630 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 4148 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 9338 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 14892 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 16540 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 17613 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 22754 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 16778 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14484 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Intel програла апеляцію проти антимонопольного рішення ЄС, але добилася зменшення штрафу на третину

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Виробник чіпів Intel програв апеляцію проти антимонопольного рішення Європейського Союзу. Проте, суд скоротив на третину штраф, накладений на компанію два роки тому, зменшивши його на 140 мільйонів євро.

Intel програла апеляцію проти антимонопольного рішення ЄС, але добилася зменшення штрафу на третину
Фото: Reuters

Американський виробник чіпів Intel програв апеляцію проти антимонопольного рішення Європейського Союзу, але здобув часткову перемогу у справі, оскільки другий за вищістю суд Європи у середу скоротив на третину штраф, накладений на компанію два роки тому за перешкоджання конкурентам. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Загальний суд, який базується в Люксембурзі, підтримав рішення Європейської комісії, але зменшив суму штрафу приблизно на 140 мільйонів євро.

Європейська комісія, яка виконує функції органу ЄС з питань конкуренції, наклала штраф у розмірі 376 мільйонів євро у 2023 році. Це сталося після того, як трибунал скасував попередній штраф у розмірі 1,06 мільярда євро, накладений у 2009 році за блокування конкурента Advanced Micro Devices (AMD). 

У мережі поширилися чутки про використання Gmail для навчання ШІ: Google спростовує22.11.25, 11:24 • 3412 переглядiв

Штраф у 376 мільйонів євро стосувався платежів, які Intel здійснювала на користь таких компаній, як HP, Acer та Lenovo, щоб ті зупинили або відклали виробництво конкуруючих продуктів у період з листопада 2002 року по грудень 2006 року. Такі платежі відомі як неприкриті обмеження та зазвичай суворо заборонені регуляторами.

Судді заявили, що штраф у розмірі 237 мільйонів євро більш доречно відображає тяжкість та тривалість порушення, про яке йде мова. Вони вказали на відносно обмежену кількість комп'ютерів, на які поширювалися обмеження Intel, та на 12-місячний розрив між деякими з цих антиконкурентних практик. Як Комісія, так і Intel, мають право подати апеляцію до Суду ЄС, найвищого суду в Європі, з питань права.

З початку року до бюджету України надійшло понад 13,2 млрд грн "податку на Google" 22.11.25, 08:31 • 3586 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Intel
Європейська комісія
Reuters
Європейський Союз
Україна
Google