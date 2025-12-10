Intel програла апеляцію проти антимонопольного рішення ЄС, але добилася зменшення штрафу на третину
Виробник чіпів Intel програв апеляцію проти антимонопольного рішення Європейського Союзу. Проте, суд скоротив на третину штраф, накладений на компанію два роки тому, зменшивши його на 140 мільйонів євро.
Американський виробник чіпів Intel програв апеляцію проти антимонопольного рішення Європейського Союзу, але здобув часткову перемогу у справі, оскільки другий за вищістю суд Європи у середу скоротив на третину штраф, накладений на компанію два роки тому за перешкоджання конкурентам. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Загальний суд, який базується в Люксембурзі, підтримав рішення Європейської комісії, але зменшив суму штрафу приблизно на 140 мільйонів євро.
Європейська комісія, яка виконує функції органу ЄС з питань конкуренції, наклала штраф у розмірі 376 мільйонів євро у 2023 році. Це сталося після того, як трибунал скасував попередній штраф у розмірі 1,06 мільярда євро, накладений у 2009 році за блокування конкурента Advanced Micro Devices (AMD).
Штраф у 376 мільйонів євро стосувався платежів, які Intel здійснювала на користь таких компаній, як HP, Acer та Lenovo, щоб ті зупинили або відклали виробництво конкуруючих продуктів у період з листопада 2002 року по грудень 2006 року. Такі платежі відомі як неприкриті обмеження та зазвичай суворо заборонені регуляторами.
Судді заявили, що штраф у розмірі 237 мільйонів євро більш доречно відображає тяжкість та тривалість порушення, про яке йде мова. Вони вказали на відносно обмежену кількість комп'ютерів, на які поширювалися обмеження Intel, та на 12-місячний розрив між деякими з цих антиконкурентних практик. Як Комісія, так і Intel, мають право подати апеляцію до Суду ЄС, найвищого суду в Європі, з питань права.
