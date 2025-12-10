Intel проиграла апелляцию против антимонопольного решения ЕС, но добилась уменьшения штрафа на треть
Производитель чипов Intel проиграл апелляцию против антимонопольного решения Европейского Союза. Однако суд сократил на треть штраф, наложенный на компанию два года назад, уменьшив его на 140 миллионов евро.
Американский производитель чипов Intel проиграл апелляцию против антимонопольного решения Европейского Союза, но одержал частичную победу в деле, поскольку второй по значимости суд Европы в среду сократил на треть штраф, наложенный на компанию два года назад за препятствование конкурентам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Общий суд, базирующийся в Люксембурге, поддержал решение Европейской комиссии, но уменьшил сумму штрафа примерно на 140 миллионов евро.
Европейская комиссия, выполняющая функции органа ЕС по вопросам конкуренции, наложила штраф в размере 376 миллионов евро в 2023 году. Это произошло после того, как трибунал отменил предыдущий штраф в размере 1,06 миллиарда евро, наложенный в 2009 году за блокирование конкурента Advanced Micro Devices (AMD).
Штраф в 376 миллионов евро касался платежей, которые Intel осуществляла в пользу таких компаний, как HP, Acer и Lenovo, чтобы те остановили или отложили производство конкурирующих продуктов в период с ноября 2002 года по декабрь 2006 года. Такие платежи известны как неприкрытые ограничения и обычно строго запрещены регуляторами.
Судьи заявили, что штраф в размере 237 миллионов евро более уместно отражает тяжесть и продолжительность нарушения, о котором идет речь. Они указали на относительно ограниченное количество компьютеров, на которые распространялись ограничения Intel, и на 12-месячный разрыв между некоторыми из этих антиконкурентных практик. Как Комиссия, так и Intel, имеют право подать апелляцию в Суд ЕС, высший суд в Европе, по вопросам права.
