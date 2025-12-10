$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
17:30 • 1628 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 4750 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 5044 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 10179 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 15465 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 16740 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 17759 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 16834 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14519 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 26922 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 26926 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41357 просмотра
Intel проиграла апелляцию против антимонопольного решения ЕС, но добилась уменьшения штрафа на треть

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Производитель чипов Intel проиграл апелляцию против антимонопольного решения Европейского Союза. Однако суд сократил на треть штраф, наложенный на компанию два года назад, уменьшив его на 140 миллионов евро.

Intel проиграла апелляцию против антимонопольного решения ЕС, но добилась уменьшения штрафа на треть
Фото: Reuters

Американский производитель чипов Intel проиграл апелляцию против антимонопольного решения Европейского Союза, но одержал частичную победу в деле, поскольку второй по значимости суд Европы в среду сократил на треть штраф, наложенный на компанию два года назад за препятствование конкурентам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Общий суд, базирующийся в Люксембурге, поддержал решение Европейской комиссии, но уменьшил сумму штрафа примерно на 140 миллионов евро.

Европейская комиссия, выполняющая функции органа ЕС по вопросам конкуренции, наложила штраф в размере 376 миллионов евро в 2023 году. Это произошло после того, как трибунал отменил предыдущий штраф в размере 1,06 миллиарда евро, наложенный в 2009 году за блокирование конкурента Advanced Micro Devices (AMD). 

Штраф в 376 миллионов евро касался платежей, которые Intel осуществляла в пользу таких компаний, как HP, Acer и Lenovo, чтобы те остановили или отложили производство конкурирующих продуктов в период с ноября 2002 года по декабрь 2006 года. Такие платежи известны как неприкрытые ограничения и обычно строго запрещены регуляторами.

Судьи заявили, что штраф в размере 237 миллионов евро более уместно отражает тяжесть и продолжительность нарушения, о котором идет речь. Они указали на относительно ограниченное количество компьютеров, на которые распространялись ограничения Intel, и на 12-месячный разрыв между некоторыми из этих антиконкурентных практик. Как Комиссия, так и Intel, имеют право подать апелляцию в Суд ЕС, высший суд в Европе, по вопросам права.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Intel
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Украина
Google