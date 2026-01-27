Довгострокові зусилля щодо відновлення української економіки, зокрема шляхом інтеграції України в ринок ЄС, є важливими для її майбутньої безпеки та процвітання, але не замінюють надійних гарантій безпеки, які стримують майбутню російську агресію, таких як гарантії від Сполучених Штатів та Коаліції охочих. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що ці гарантії безпеки виникли в результаті мирного процесу, який президент США Дональд Трамп очолював останніми тижнями.

кремль намагається підштовхнути Трампа до відмови від цього процесу, очолюваного США, та поступитися вимогам росії - зазначається у статті.

Автори зазначають, що кремль продовжує використовувати відсутність ясності щодо результатів саміту США та росії на Алясці у серпні 2025 року, щоб "хибно зобразити Україну, а не росію, як партнера по переговорах, який їх не бажає".

Провідний російський переговірник та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв 26 січня заявив, що Президент України Володимир Зеленський затримує мирний процес, не погоджуючись на територіальні поступки. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що територіальне питання, яке є частиною "формули Анкориджа", є принципово важливим для росії. пєсков заявив, що було б "помилкою" очікувати будь-яких значних результатів від нещодавніх тристоронніх переговорів між Україною, росією та США в Абу-Дабі - констатують в ISW.

Там роблять висновок, що кремль намагається звинуватити Україну у затримці мирного процесу, незважаючи на продемонстроване небажання росії йти на будь-які компроміси щодо початкових воєнних цілей рф.

Нагадаємо

Аналітики ISW вважають, що кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці в серпні 2025 року для створення ілюзії "спільного американо-російського розуміння" щодо припинення війни в Україні.

Україна та росія провели двосторонні переговори в Абу-Дабі: нові деталі зустрічі