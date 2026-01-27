$43.140.03
26 січня, 17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
26 січня, 16:43
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
26 січня, 12:45
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
26 січня, 11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
26 січня, 10:01
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
26 січня, 08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ексклюзив
Ексклюзив
Інтеграція України в ЄС не замінить гарантій безпеки від США та Коаліції охочих - ISW

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Відновлення економіки України через інтеграцію в ЄС важливе, але не замінює надійних гарантій безпеки від США та Коаліції охочих. кремль намагається звинуватити Україну у затримці мирного процесу, незважаючи на власне небажання йти на компроміси.

Інтеграція України в ЄС не замінить гарантій безпеки від США та Коаліції охочих - ISW

Довгострокові зусилля щодо відновлення української економіки, зокрема шляхом інтеграції України в ринок ЄС, є важливими для її майбутньої безпеки та процвітання, але не замінюють надійних гарантій безпеки, які стримують майбутню російську агресію, таких як гарантії від Сполучених Штатів та Коаліції охочих. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що ці гарантії безпеки виникли в результаті мирного процесу, який президент США Дональд Трамп очолював останніми тижнями.

кремль намагається підштовхнути Трампа до відмови від цього процесу, очолюваного США, та поступитися вимогам росії

- зазначається у статті.

Автори зазначають, що кремль продовжує використовувати відсутність ясності щодо результатів саміту США та росії на Алясці у серпні 2025 року, щоб "хибно зобразити Україну, а не росію, як партнера по переговорах, який їх не бажає".

Провідний російський переговірник та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв 26 січня заявив, що Президент України Володимир Зеленський затримує мирний процес, не погоджуючись на територіальні поступки. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що територіальне питання, яке є частиною "формули Анкориджа", є принципово важливим для росії. пєсков заявив, що було б "помилкою" очікувати будь-яких значних результатів від нещодавніх тристоронніх переговорів між Україною, росією та США в Абу-Дабі

- констатують в ISW.

Там роблять висновок, що кремль намагається звинуватити Україну у затримці мирного процесу, незважаючи на продемонстроване небажання росії йти на будь-які компроміси щодо початкових воєнних цілей рф.

Нагадаємо

Аналітики ISW вважають, що кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці в серпні 2025 року для створення ілюзії "спільного американо-російського розуміння" щодо припинення війни в Україні.

Україна та росія провели двосторонні переговори в Абу-Дабі: нові деталі зустрічі24.01.26, 21:25 • 7073 перегляди

Вадим Хлюдзинський

російська пропаганда
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Аляска
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна